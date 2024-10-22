هكذا احتفلت زينة بعيد ميلاد شقيقتها ياسمين

كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة زينة على تهنئة شقيقتها "ياسمين" بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت زينة، مقطع فيديو يضم عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الأولى".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين بالتهنئة، وجاءت كالتالي: "كل سنة وياسمين بخير، كل سنه وهي طيبه وبخير وصحة ربنا يحميكم ويخليكم لبعض، الله يحفظكم يارب، شبه بعض أوي".

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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