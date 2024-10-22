بالصور.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر.. والجمهور يغازلها

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها، ومتابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها.

ونشرت "عامر" الصور من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "روب" ووضعت مكياج جريء.

وجاءت تعليقات المتابعين على الصور، كالتالي: "صباح العسل والجمال، ياجمالو، بتجنني، قمر، أحلى فنانة ربنا يسعدك".

شاركت آيتن عامر في فيلم "عنب" من بطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

وكانت آيتن عامر، خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "الذي تم إحالة صناعه إلى النيابة العامة، بعدما أثار جدلا واسعا في الكويت بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

يذكر أن أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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