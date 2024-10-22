بصور رومانسية.. بسمة داود مع زوجها هاني سرحان في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بسمة دواد متابعيها، صورًا جديدة لها، وظهرت برفقة زوجها السيناريست هاني سرحان، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت بسمة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الصورة الثانية أفضل، و لكن الأولى أسعد".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى كابل، الله يسعد أيامك كلها، ربنا يحميكو، قمر ماشاء الله، بموت فيكو، ربنا يحرسك".

ويعرض حاليًا للفنانة بسمة داود، مسلسل "تيتا زوزو"، ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندا موسى، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

View this post on Instagram A post shared by Bassma Dawoud (@bassmadawoud)

اقرأ أيضًا:

فيفي عبده بالحجاب وتتصدر تريند جوجل لهذا السبب

هاني شاكر يغني اليوم في دار الأوبرا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي

شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.. تعرف على السبب

عمرو عرفة يرد على نبيل الحلفاوي بسبب أزمة لاعبي نادي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

داليا مصطفى تشارك في ندوة بمستشفى بهية للتوعية بسرطان الثدي