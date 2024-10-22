هاني شاكر يغني اليوم في دار الأوبرا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا اليوم الثلاثاء، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتتضمن الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة أكثر من 70 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، منهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجي، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب)، وآخرين.

كما يشارك في المهرجان 18 عازفًا بارزًا، منهم أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور (تشيللو)، إيهاب صبحي (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، عمر خيرت (بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، سعيد الأرتيست (إيقاع)، وغيرهم.

وتشارك 33 فرقة موسيقية بقيادة 21 قائدًا، منهم أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي، أحمد عويضة، محمد الموجي، سعيد كمال، ناير ناجي، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد، مصطفى حلمي، تامر فيظي، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجي، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلي، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.

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