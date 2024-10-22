شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.. تعرف على السبب

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية تفاصيل دخول المطربة شيرين عبد الوهاب، القائمة بعد تحقيقها رقما يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية.

موسوعة "جينيس" الشهيرة، في صفحتها الرسمية، أوضحت أن المطربة شيرين عبد الوهاب، واصلت على مدى 11 أسبوعا، تصدر المركز الآول، في قوائم الأكثر رواجا على منصة " بيلبورد عربي Billboard"، إذ صعدت للمركز الأول ، من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.

وتابعت الموسوعة، في تقريرها، موضحة أن المطربة شيرين عبد الوهاب، سبق وتصدرت القائمة من خلال 4 إصدارات بالفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024، وعادت إلى المركز الأول، مرة أخرى في 3 فبراير 2024، وواصلت المحافظة عليه.

ويعتبر المطرب عمرو دياب، هو الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول، متوجًا بالقائمة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 13 إلى 27 يناير 2024.

المطربة شيرين عبد الوهاب، وجهت عبر صفحتها في موقع "إكس"، الدعوة لمحبيها للمشاركة عبر صفحتها في موقع "تيليجرام"، بالتصويت لاختيار اسم ألبومها، بعد طرحها آخر أغانيه "ابتسمت"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.