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عمرو محمود ياسين يشوق جمهوره لعمل درامي جديد رمضان 2025

10:46 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

السيناريست عمرو محمود ياسين

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كتب- مروان الطيب:

شوق السيناريست عمرو محمود ياسين جمهوره ومتابعيه بعمل درامي جديد من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر عمرو محمود ياسين مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يقوم بكتابة مشروع درامي جديد وعلق عليه: "بحضر لحاجة رمضان 2025"، ولم يكشف عمرو عن أي تفاصيل أو من بطل أو بطلة العمل.

وكان أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن استعداده لخوض تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2025، بعد غياب عن المشاركة منذ مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021 بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن اخر مشاركات السيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل "ألفريدو" بطولة الفنانة إلهام شاهين وعرض في شهر سبتمبر عام 2023.

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عمرو محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين رمضان 2025
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