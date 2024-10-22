حدث بالفن| طلاق فنانة للمرة الثانية وخطوبة فنان وظهور دنيا سمير غانم مع ابنتها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ دنيا سمير غانم تنشر فيديو طريف مع ابنتها كايلا، طلاق جوري بكر للمرة الثانية، محمد رجب يتعاقد على فيلم جديد من إنتاج السبكي، محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون"، مخرجة فيلم "لوحدنا" تتحدث لـ"مصراوي" عن رأي الجمهور، خطوبة شريف بديع وجنة عبدالمنعم، وغيرها من الأخبار.