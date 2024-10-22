هنا الزاهد جريئة وريم مصطفى أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت بإطلالة كلاسيكية مميزة.

هاجر السراج

خطفت الفنانة هاجر السراج الأنظار في أحدث ظهور لها، على هامش مشاركتها في حفل توزيع جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه ومحبيه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو وهو على "ظهر" الحصان، أثناء التحضير لتصوير مسلسل فهد البطل.

دارين حداد

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة لها مع كلبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة "سيلفي" من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام".

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل مقطع فيديو لها بعد الانتهاء من رسم لوحة فنية جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تامر حسني وبسمة بوسيل

احتفل النجم تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنهما "آدم" على طريقتهما الخاصة، بنشر فيديوهات وصور عبر موقع "انستجرام".

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أميرة أديب

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب مجموعة صورًا مع خالها الفنان شريف سلامة، ضمن حفل توزيع جوائز "رمضان للإبداع- اختيار الجمهور.