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بالصور.. نرمين الفقي تستمتع بوقتها رفقة صديقاتها والجمهور يعلق

11:56 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها
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كتب - معتز عباس:

شاركت نرمين الفقي متابعيها أحدث ظهور لها وهي تستمتع بوقتها مع صديقاتها.

ونشرت نرمين مجموعة صور رفقة صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مع أصدقائي الرائعين ذوي القلب النقي".

وجاءت تعليقات المتابعين على الصور، كالتالي: "الله عليكي قمراية ودائمة الجمال"، "ربنا يحفظكم ويحميكم"، "قلوب جميلة وصافية"، "عائلة جميلة"، "أحلى بنوتة وأجمل برنسيسه نرمين".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2024، وخاض بطولته الفنان حسن الرداد، ومجموعة من الفنانين.

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