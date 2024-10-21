شاهيناز العقاد وأشرف عبدالباقي.. مشاركة مصرية بمعرض للمحتوى السينمائي والتليفزيوني في فرنسا

كتبت- منى الموجي:

تحت اسم مبادرة "Egyptian Media Hub"، تشارك مصر للمرة الأولى بجناح كبير بقصر المهرجانات في mipcom cannes، والذي يعد أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في المحتوي السينمائي والتليفزيوني، والذي تبدأ فعالياته اليوم 21 أكتوبر ويستمر لـ 24 أكتوبر الجاري بمدينة كان الفرنسية.

وقالت المنتجة شاهيناز العقاد صاحبة مبادرة "Egyptian Media Hub" في بيان صحفي: "منذ فترة أبحث عن كيان يقدم المحتوى المصري في السينما والدراما التليفزيونية بشكل مميز، ولكن للأسف، وعلى الرغم من تاريخنا الطويل في هذه الصناعة، لم يكن هناك كيان مصري خالص؛ لذلك نهدف من خلال تلك المبادرة التركيز على ما نقدمه من أعمال للعالم".

وأكدت أن المشاركة في معرض mipcom cannes تعزز الرؤية العالمية لما يتم تقديمه من محتوي ترفيهي وثقافي مصري سواء في السينما أو التليفزيون، فهو من أكبر المعارض الدولية في المحتوى الترفيهي عالميا ويوصف بأنه "أم الأسواق في هذا المجال" ويشارك فيه أكثر من 2800 مشترك من أكثر من 75 دولة.

وأضافت شاهيناز: "يقام الجناح المصري تحت رعاية وزارة الثقافة، بمشاركة ما يقرب من 8 شركات إنتاج سينمائي وتليفزيوني، لعدد من المنتجين منهم محمد حفظي وتامر مرتضي وشريف فتحي وأشرف عبدالباقي ومحمد عبدالوهاب وأحمد بدوي وغيرهم، يقدموا المحتوي الخاص بهم".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك أيضا في المعرض للإعلان عن فعاليات دورته الجديدة والتي ستقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر القادم.