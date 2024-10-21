إعلان

بالصور.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

09:22 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في مدينة برشلونة الإسبانية

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: ""إنه عالم هانا ونحن نعيش فيه فقط"، "جميلة المصريات"، بجمالك بجد"، "الأميرة هنا"، "اجمد واحده في مصر"، "أجمل حد في الدنيا"، "أناقة وجمال".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

اقرأ أيضا..

الحلفاوي يعلق على مباراة نهائي كأس السوبر المرتقبة بين الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

أميرة أديب تنشر صورا مع شريف سلامة وتعلق: "حبيبي يا خالو.. اتبسط وأنا بقدم لك جائزتك"

الفنانة هنا الزاهد انستجرام هنا الزاهد هنا الزاهد في برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهيناز العقاد وأشرف عبدالباقي.. مشاركة مصرية بمعرض للمحتوى السينمائي والتليفزيوني في فرنسا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو