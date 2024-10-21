دينا الشربيني وهشام ماجد وسلمى أبو ضيف ضمن الفائزين بجوائز رمضان للإبداع في 2024

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- منى الموجي:

أقامت كرييتف إنداستري ساميت أمس الأحد 20 أكتوبر حفل جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور "The People's Choice Ramadan Awards"، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس لكرييتف إنداستري ساميت: "النسخة الثانية من جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور تعكس بوضوح نجاح الفعالية وقوة تأثيرها في المشهد الإبداعي والترفيهي في المنطقة."

وأضافت: "ما يميز هذه الجوائز بشكل استثنائي هو الدور الحيوي للجمهور في اختيار الفائزين، إذ يعبر الجمهور عن آرائه ويلعب دور لجنة التحكيم، مما يخلق تجربة شاملة وشفافة تكرم أفضل الأعمال الدرامية والإعلانية. وشهدت هذه الدورة مشاركة قياسية من الجمهور، وبلغ عدد المصوتين أكثر من 400 ألف شخص".

وخلال الفعالية، أعلنت "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" أسماء الفائزين في نسختها الثانية لعام 2024 التي شملت أفضل المسلسلات الرمضانية وجاءت على النحو التالي:

فئة المسلسلات:

أفضل مسلسل كوميدي "كامل العدد+1".

أفضل مسلسل درامي 15 حلقة "لحظة غضب".

أفضل مسلسل درامي 30 حلقة "الحشاشين".

أفضل ممثل دراما عصام عمر- "مسار إجباري".

أفضل ممثلة دراما سلمى أبو ضيف- "أعلى نسبة مشاهدة".

أفضل ممثل دراما مساعد أحمد عيد- "الحشاشين".

أفضل ممثلة دراما مساعدة ليلى أحمد زاهر- "أعلى نسبة مشاهدة".

أفضل ممثل كوميدي هشام ماجد – "أشغال شقة".

أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني- "كامل العدد +1".

أفضل ممثل كوميدي مساعد مصطفى غريب- "أشغال شقة" و"الكبير أوي" الموسم الثامن.

أفضل ممثلة كوميدية مساعدة آية سماحة – كامل العدد+ 1- خالد نور وولده نور خالد.

أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة إسلام خيري- "جودر".

أفضل مخرج لمسلسل 30 حلقة بيتر ميمي - "الحشاشين".

أفضل كاتب مسلسلات دراما سمر طاهر- "أعلى نسبة مشاهدة".

أفضل كاتب مسلسلات كوميدي شيرين دياب-أشغال شقة – رنا أبو الريش ويسر طاهر – كامل العدد +1.

أفضل ممثل صاعد حمزة دياب – كامل العدد +1.

أفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا - كامل العدد +1.

أفضل ممثل طفل جان رامز - المعلم.

أفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد - كامل العدد +1.