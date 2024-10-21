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هاني فرحات يعلق على نجاح بطولة "6 Kings Slam" ويوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

09:10 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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    الموسيقار هاني فرحات في موسم الرياض
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    هاني فرحات على هامش فعاليات موسم الرياض
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    هاني فرحات من موسم الرياض
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كتب- مروان الطيب:

أعرب الموسيقار هاني فرحات عن سعادته بنجاح بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي أقيمت على أرض المملكة العربية السعودية لأول مرة ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر هاني فرحات صورا من كواليس البطولة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إلى جانب مقطع فيديو من كواليس نهائي البطولة الذي شهد حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية ضخمة.

ووجه هاني فرحات رسالة للمستشار تركي آل الشيخ قائلا: "كلاعب تنس طوال حياتي، أود أن أقول إن ما شاهدته في الرياض خلال هذه البطولة كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في عالم التنس، لقد كان الأمر مذهلًا بكل المقاييس، شكرًا موسم الرياض وتركي آل الشيخ".

وقاد المايسترو هاني فرحات مؤخرًا حفل النجمة أنغام في جدة في شهر سبتمبر الماضي، وسط تألق أنغام وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب" إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

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