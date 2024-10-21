أميرة أديب تنشر صورا مع شريف سلامة وتعلق: "حبيبي يا خالو.. اتبسط وأنا بقدم لك جائزتك"

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة أميرة أديب، بحصد مسلسل "كامل العدد +1"، جائزة أفضل مسلسل كوميدي في دراما رمضان 2024، مع الفنان شريف سلامة، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز "رمضان للإبداع- اختيار الجمهور".

ونشرت أميرة صورًا تجمعها مع خالها شريف سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: ‏"حبيبي يا خالو أتبسط اوي وأنا بقدم لك جائزتك".

حصل مسلسل "كامل العدد +1"، على جائزة أفضل سيناريو، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة للفنانة لينا صوفيا، عن دورها في نفس العمل الدرامي.

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أقيم مساء أمس الأحد، حفل ملتقى صناعة الإبداع creative industry summit لتوزيع جوائز مسلسلات رمضان، على أبطال الأعمال الدرامية.

تُقدم الجوائز بناء على استطلاع التفاعلي، يختار الجمهور الأعمال الدرامية في فئات متعددة تشمل التمثيل، والسيناريو، والإخراج، والإنتاج، بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية والكوميدية والوجوه الصاعدة. أما بالنسبة للإعلانات، فيتم التصويت في عدة فئات منها الإعلانات الكوميدية، والإعلانات العاطفية، وأفضل وكالة إعلانية، وأفضل مخرج إعلاني، وأفضل تصميم ملابس، وأفضل إنتاج، وأفضل إعلان رمضاني.

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