إسعاد يونس: "عمرو دياب مبيرضاش يعمل انترفيوهات.. بيقولي مابعرفش أتكلم"

كتب - معتز عباس:

عرض برنامج "عرب وود" مقطع فيديو من حلقة اليوم، عبر الحساب الرسمي لموقع "انستجرام"، وكتب: "تشاهدون في حلقة الليلة من برنامج عرب وود"

وتحدثت المطربة بوسي في مقطع الفيديو، وقالت: "نعمة من عند ربنا.. لما بتعملي اي حاجة مختلفة الناس بتحبها".

وقالت "إسعاد يونس": "عمرو دياب مبيرضاش يعمل انترفيوهات هو نفسه بيقولي مابعرفش أتكلم".

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وتشارك إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو"، من بطولة بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، يوم 30 نوفمبر المقبل.

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