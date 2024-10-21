هكذا احتفل محمد محمود عبد العزيز مع أهالي بورسعيد بانتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون"

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كتب- معتز عباس:

احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بانتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون"، بالتقاط الصور التذكارية مع أهالي بورسعيد.

ونشر محمد محمود، مقطع فيديو له مع أهالي بورسعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "شكراً لحسن استقبالكم لينا أثناء تصوير مسلسل برغم القانون وآسفين لو كنا سببنا لكم أي إزعاج أثناء التصوير".

وأضاف: "أتمنى أننا نكون اسعدناكم وأظهرنا و لو جزء بسيط من جمال بورسعيد وأهلها.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎محمد محمود عبدالعزيز‎‏ (@‏‎mohamedmahmoudabdelaziz_‎‏)‎‏

يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.

العمل بطولة: إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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