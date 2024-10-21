"أسرار النيل".. تركي آل الشيخ يروج لـ جولة مرعبة داخل منطقة مصر بالبوليفارد

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كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية الترويج للأحداث الترفيهية، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض.

ونشر تركي، مقطع فيديو ترويجي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعنوان تجربة "أسرار النيل"، معلنًا إطلاق أولى تجارب الرعب داخل منطقة مصر بـ"بوليفارد وورلد".

وكتب تركي آل الشيخ، تعليقًا على الفيديو: "رحلة مرعبة مع تجربة أسرار النيل بمنطقة مصر في بوليفارد وورلد".

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تعد فعاليات موسم الرياض من أبرز الأحداث الترفيهية التي ينتظرها الجميع في المملكة العربية السعودية، ومن بين التجارب التي لا تفوّت هذا الموسم هي

تجربة "أسرار النيل"، هي خدمة ترفيهية مقدمة لزوار منطقة مصر بالبوليفارد سيتي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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