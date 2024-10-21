تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة لتصوير موسم الرياض

كتبت- منال الجيوشي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسابقة جديدة للسعوديين فقط، لتصوير فعاليات موسم الرياض

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يعلن فيه عن المسابقة، قائلا: "مسابقة كل أسبوع والجائزة سيارة سحب على أفضل مقطع يتصور من سعودي أو سعودية لفعاليات موسم الرياض، مدة المقطع ما يتعدى دقيقة".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.



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