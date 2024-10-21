بعد نجاح "برغم القانون".. محمد القس يوجه رسالة لهؤلاء

كتبت- منال الجيوشي

حرص الفنان محمد القس على توجيه رسالة الشكر للجمهور وصناع مسلسل "برغم القانون" بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل

وكتب القس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "انتهى تصوير مسلسل برغم القانون.. وانتهت رحلة ممتعة لعائلة كبيرة شركة فنون مصر، الأستاذ ريمون مقار شكرا لهذا التعب الجميل و التجربة المميزة، شكرا لأنك محارب لا يعرف الاستسلام"

وتابع: "الأستاذ محمد محمود عبدالعزيز، كنت سندا لكل زملائك.. متواضعا بقلبك كبيرا بفنك، شكرا يا كبير يا ابن الكبير، الأستاذة إيمان العاصي، أحبك بقدر كرهك لأكرم، أخت عظيمة ونجمة وإنسانة، أغرقتينا حبا وفنا"

واستكمل: "الأستاذ هاني عادل، إبداعك في تقمص وليد هو من أبرز أكرم شكرا لكل ثانية قضيتها معك أمام الكاميرا وخلفها تعلمت منك الكثير .. لم يكن أكرم لو لم يكن إبداعك في وليد بهذه الحرفية"

وأضاف: "الأستاذ إيهاب فهمي، خير سند وصديق شكرا لفنك وإخوتك شكرا لأنك لونت شعبان الجرابعة بشكل منقطع النظير، الأستاذ وليد فواز، سهلك الممتنع أضاف لي الكثير وللعمل وللجمهور.. تعلمت منك ما لا تعلمه، أدام الله فنك"

وتابع: "الأستاذة رحاب الجمل.. كيف لي أن أشكر قلبك الذي أحاطنا محبة وفنك الذي سافر بنا بعيدا.. شكرا لأنك أنت أنت. بدون رتوش بكل العظمة، الأستاذة فرح يوسف.. مشاهدي معك كبرتني شكرا لكل مساحاتك التي تعطينها دون مقابل.. لعظمة بساطتك"

وأردف: الأستاذة جوري بكر.. أدخلتيني في عائلتك وغمرتيني فنا ومحبة، شكرا لانك فنانة تتواضع محبة لكل من يعرفها، أستاذتي عايدة رياض.. لم أتشرف أن أقف أمامك أمام الكاميرا.. لكنك ملكت قلبي بكل ما تملكيه من فن ومحبة منذ قديم فنك.. ملكة شاشة.. وملكة قلوب"

واستكمل: "الأستاذ نبيل علي ماهر.. شكرا لأنك أضفت لنا وكبرتنا وسمحت لنا أن نشاركك ولو جزءا من مسيرتك العظيمة، الأستاذ شادي مقار.. قلبك الكبير.. ملكني منذ أول لحظة شكرا لهذا القلب والفن"

وأضاف: "أولادي.. مازن علوان.. جاسيكا حسام الدين.. يما مصطفى.. سليم يوسف.. رغم سنكم الصغير إلا أنني تعلمت من فنكم الكبير شكرا لكم، نجمي الكبير الأستاذ صبري عبد المنعم.. بلسان كل من شارك في هذا العمل.. شكرا لأنك نثرت علينا وردا من فنك العظيم، المخرج الأستاذ شادي عبد السلام.. شكرا لأنك لا تتنازل عن فنك ورؤيتك.. واستطعت أن تعطي كل ممثل من قلبك وروحك، الكاتبة نجلاء الحديني.. شكرا لأنك كنتي معنا قلبا وورقا وفكرا.. شكرا لهذا الإبداع الذي أمتعنا"

واختتم القس حديثه قائلا: "الأساتذة.. عابد عناني ياسر عزت.. بتول الحداد.. أحمد الشحري.. أحمد شعراوي.. لبنى ونس.. طارق والي.. عادل شعبان.. أحمد يونس.. عبدالمنعم المرصفي.. محمود فارس.. الجميل عمر فريد، شكرا وتشرفت أن شاركتكم هذا الفن، الأستاذ علي عادل.. شكرا لك ولفريقك الرائع الذي أظهرنا بهذه الصورة.. تشرفت أن أتعلم منك أستاذي، فريق الإنتاج كاملا والإخراج كاملا السادة الممثلين الذي ظهروا معنا ولو بوجوههم الجميلة.. ألف شكرا لمنحي شرف مشاركتكم هذا العمل، أعتذر إن نسيت شخصا بالاسم وسقط سهوا.. شكرا لكم جميعا.. وألف مبروك. الجمهور الغالي والنقاد.. حتى الذين لم أستطع أن أجعلهم يحبون عملي شكرا لكم ولآرائكم وتشجيعكم وانتقاداتكم.. وأتمنى أن أقدم الأفضل بإذن الله"