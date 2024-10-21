جوري بكر بعد طلاقها للمرة الثانية: "أبويا وأمي اتطلقوا قدامي وأثر على نفسيتي"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة جوري بكر، عن قصة معاناتها من انفصال والديها وهي في مرحلة الطفولة، وذلك بعد إعلانها الطلاق رسميا عن زوجها للمرة الثانية.

وقالت جوري، خلال استضافتها في بودكاست "قهوة بلبن": "أنا وطليقي انفصلنا عشان خاطر ابننا، وراحته النفسية، ومحبش إنه يكبر ويشوفنا نجادل ونهين بعض، لأني أنا عانيت من الموضوع ده منذ صغري".

وتابعت: "لحد النهاردة فاكرة أول مرة أبويا وأمي وقفوا قدام بعض واتخانقوا واتطلقوا قدامي، فعمري ما هنسى الحاجات دي".

وأضافت: "مش عايزة أعيد أي تجربة سيئة عشتها مع أمي وأبويا، وده أثر فيا أوي، وتعبلي نفسيتي، وفكرة ابتعاد أبويا 10 سنين وبعدها رجعت قابلته تاني، عملي حاجز بيني وبينه ومش بتمنى أن ده يحصل لإبني، فبحاول طول الوقت إنه يشوف باباه أكتر ويجتمعوا ببعض".

وكانت جوري بكر، أعلنت طلاقها للمرة الثانية عن زوجها، قائلة: "كان عندي شوية مشاكل مع جوزي ومكناش عارفين نحلها، واتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا يوم 15 أغسطس، وأنا دلوقتي بفترة العدة والمفروض كام يوم وتخلص، وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الإحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيموت فيه".

وأوضحت جوري بكر: "احنا نصيبنا لحد كدة واتقطع والحمد لله على كل حال، وربنا مش بيديكي كل حاجة انتي عايزاها ولازم دايما نبص للنعم اللي ورا كل حاجة كويسة، وده نصيب، والجدل أصلا كان موجود ولكني دخلت في جدل تاني خالص إن الناس على السوشيال ميديا مرحمتنيش بسبب اللي حصل، وكانت بتضايقني جدا.. هو لا هو جوزي ولا أنا مراته".

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