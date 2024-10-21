علي الحجار يشارك ميدو عادل تقديم "العروسة" لهذا السبب.. فيديو

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المطرب علي الحجار، عن تفاصيل ما يقوم به الفنان ميدو عادل، في كواليس المسرحية الغنائية "مش روميو وجولييت"، التي عرضت في المسرح القومي.

المطرب علي الحجار، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يجمعه والفنان ميدو عادل، وكتب: "ميدو عادل، دايما شايل الدف اللي معاه، في المسرح، كتير بنغني أغنية العروسة مع بعض، لأن احنا الإتنين بنحبها، ويمكن إنتم كمان تحبوها"

"مش روميو و جوليت" مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للمؤلف والشاعر وليام شكسبير، وتولى إعداد العمل المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد.

وشهدت المسرحية، عودة المطرب علي الحجار إلى عالم المسرح بعد غياب، وشاركته البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد،

وتولى التأليف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.