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فيفي عبده بالحجاب: "قلبي بيتقطع عشان فلسطين ولبنان ومليش نفس أعمل حاجة"

02:47 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بمقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، تكشف فيه عن حالتها التي تمر بها حاليا بسبب الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان.

وقالت فيفي عبده في الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب: "مساء الخير يا جماعة، أنا قلبي بيتقطع عشان خاطر فلسطين ولبنان، والله العظيم بيتقطع وما ليكم عندي حلفان، ومليش نفس أعمل أي حاجة.. وبيتقطع عشان خاطر اللي بيحصل في الناس ده البيوت والأطفال.. إيه ده".

وأضافت: "يا رب إبعد غضبك عنهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوا لبنان وفلسطين، واحمي مصر يا رب وكل البلاد العربية، والنبي يا رب أنا ما عايزة الشر وعايزة الخير لكل الناس، يا رب نجيهم كفاية حرام والله.. أنا زعلانة أوي وربنا هو اللي عالم".

يذكر أن، فيفي عبده تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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فيفي عبده الحجاب لبنان فلسطين
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