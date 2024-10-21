تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما "آدم" (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

احتفل النجم تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنهما "آدم" على طريقتهما الخاصة.

ونشر برنامج "عرب وود"، فيديو من الاحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فيه تامر وبسمة مع ابنهما آدم وأمامهم تورتة عيد الميلاد.

وكان تامر حسني قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الإسكندرية، وشهد حالات من الإغماء بين الجمهور.

وعلق تامر، على ما حدث عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "زيارتي للإسكندرية حدث عظيم بالنسبة لي بستناه كل سنة أو سنتين، وخصوصاً إنه يوم تكريم للطلاب الجدد وده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر و ليست حفله من باب الإحتفال بلا هدف، تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور السكندري العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير وبالفعل كان في تدافع من بعض الناس و واثق إنه غير مقصود".

وأضاف: "بس يمكن عشان الحفله دي تخطت التوقعات في حجم الحضور وخصوصاً الإقبال ساعة الحفله كان مفاجئ للجميع، غنيت ساعه و نص حرصاً على سلامتكم، مليون مبروك لجيل الثانوية العامة يارب تكون سنة علمية سهلة و تعدوا منها على جامِعاتكم و حياتكم العمليه بعد كده، وشكراً لكل اللي تعبوا في اليوم ده، كل التوفيق للجميع إسكندرية أجدع ناس".

يذكر أن، تامر حسني يخوض بطولة فيلم جديد بعنوان "ري ستارت" بطولة باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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