تؤدي "رياضة الجري".. أحدث ظهور لـ حلا شيحة مع كلبها الصغير (فيديو)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل حديقة مع كلبها الصغير وهي تؤدي رياضة "الجري".

ونشرت حلا، فيديو يوثق هذه اللحظات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نحن المعجزة على هذا الكوكب.. بحبك يا ربي أنت صاحب الجمال والكمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلا الحلاوة، عسل يا حلا، رائعة، صباح الورد، القمر طلع بالنهار".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي ونجله نور ونشوى مصطفى وعدد من النجوم.

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