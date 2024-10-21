بـ مشهد من "نيللي وشريهان".. دنيا سمير غانم تنشر فيديو طريف مع ابنتها كايلا

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها، أحدث ظهور لها مع ابنتها "كايلا".

ونشرت دنيا مقطع فيديو طريف مع ابنتها كايلا، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات "تيك توك"، وهما يقلدان إحدى مشاهد من مسلسل "نيللي وشريهان".

كان آخر ظهور للفنانة دنيا سمير غانم على السوشيال ميديا، أثناء حضورها لمشاهدة مسرحية "التلفزيون، بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

مسرحية "التلفزيون" بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

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