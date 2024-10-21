حدث بالفن| حالة أحمد سعد الصحية ومطرب يزور الكينج وفنانة تكشف سبب إجراءها عملية جراحية
12:05 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ الطبيب المعالج لـ أحمد سعد يكشف تطورات حالته الصحية، راغب علامة يكشف حقيقة سيطرة مسلحين على منزل يملكه في بيروت، نشوى مصطفى تكشف أحد أسباب أزمتها الصحية الأخيرة، مصطفى هريدي يستقبل عزاء والده بمسجد المشير طنطاوي، ومحمد رمضان يزور "الكينج" محمد منير، وغيرها من الأخبار.
أحمد سعد الطبيب المعالج لأحمد سعد راغب علامة بيروت نشوى مصطفى مصطفى هريدي محمد رمضان الكينج محمد منير تامر فرج تعذيب الكلاب مادلين طبر كأس السوبر المصري الزمالك نبيل الحلفاوي الأهلي جوري بكر ريهام حجاج
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