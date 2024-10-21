أنغام في المتحف الكبير وميرنا نور الدين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة لها تجمعها بالفنان خالد سليم، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أسماء أبو اليزيد

ظهرا الفنانة أسماء أبو اليزيد من داخل سيارتها، ونشرت الصورةة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها".

مريم الخشت

شاركت الفنانة صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها أحمد أباظة و الفنان محمد فراج.

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج برفقة صديقتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أنغام

خضعت الفنانة أنغام، لأحدث جلسة تصوير، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

أسماء جلال

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هدى المقتي

شاركت هدى المفتي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيك ارتدت خلالها بدلة أنيقة باللون الأحمر.