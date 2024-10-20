العرض العالمي الأول لفيلم "التدريب الأخير" بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

كتبت- منال الجيوشي:

ينطلق الفيلم المغربي التدريب الأخير للمخرج ياسين فنان في عرضه العالمي الأول بالدورة الرابعة والعشرين من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة (18 - 26 أكتوبر) حيث ينافس بالمسابقة الرسمية.

يعُرض الفيلم يوم الإثنين 21 أكتوبر الساعة 4 عصرًا وذلك بحضور فريق العمل بالفيلم والممثلين.

ويدور الفيلم حول مخرج مسرحي يستعد لتدريب فرقة على مسرحية الخادمات لجون چينيه، إلا أن التوترات تتصاعد بعد أن يبدأ في تناول مضادات الاكتئاب ومحاربة شياطينه قبل العرض المقرر للمسرحية أمام منتج ومدير ثقافي من السفارة الفرنسية.

الفيلم من إخراج ياسين فنان وتأليف نبيل المنصوري الذي يشارك في بطولة الفيلم مع جميلة الهوني، حسناء طمطاوي، وعبد الإله عاجل.

الفيلم من إنتاج نادر فيجاج لشركة Morocco Films Makers، ومدير تصوير عادل أيوب. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.