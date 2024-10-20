"لم المتبعتر ولا مش هتعرف".. نبيل الحلفاوي يوجه نصائح لـ كولر للفوز على سيراميكا في السوبر

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، نصيحة للمدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر، بعد انتهاء الشوط الأول أمام فريق سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي كأس السوبر المصري بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "لم المتبعتر بقى ولا مش هتعرف؟، رجع عاشور لوسط الملعب، ونزل جناح، ونزل وسام ومروان، فين أشرف داري؟، قفشة ما يلعبش من أول الماتش، ده تخصصه قلب الماتش، مش هيقلل بعدما أصبح جزءا منه، جرب تخرجه شوية وتنزله تاني".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا المقامة حالياً بملعب محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالتعادل لكل فريق 1/1.

يسجل هدف الأهلي طاهر محمد طاهر في الثانية 12، ونجح فخري لاكاي في تسجيل التعادل لصالح سيراميكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الإضافي للشوط الأول.

اقرأ أيضا..

جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها: "سنة من عمري مضت بحلوها ومرها" (صور)



