"ربنا يستر ويطرح البركة".. نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل فريق الأهلي، قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب الحلفاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ودي عاوزة رأي؟ دي عاوزة دعاء، ربنا يستر. ويطرح البركة فيهم لحين ضبط الأمور".

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى شوبير أساسيا على حساب محمد الشناوي بعد إصابته مع منتخب مصر أمام موريتانيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر على ملعب محمد بن زايد.

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