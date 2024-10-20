إعلان

ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتعلق: "وبعدين بقي في حلاوتي دي"

07:55 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ساندي
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ساندي
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ساندي
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ساندي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ساندي مجموعة صور لها، مرتدية فستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "وبعدين بقي في حلاوتي دي، أنا بس نسيت دوا النرجسيه.. أعذروني".

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وبعدين كل ثانية تحلوي تاني"، "اخدتي حلاوه الدنيا ليكي لوحدك"، "يا سلام على الشياكة"، "طول عمرك قمر"، "إيه الحلاوة دي ايه الجمال ده"، "يا أزرقاتك يا ساندي".

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sandy‎‏ (@‏‎sandyofficial‎‏)‎‏

وأطلقت ساندي أغنية "هوب هوب" مؤخرًا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتستعد الفنانة ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان "موقف"، تشترك في غنائها مع الفنان دياب.

وأغنية "موقف" من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، إخراج ساندي.

اقرأ أيضا..

رضا البحراوي يتراجع عن تقديم "المولد" وإسلام الملاح يهاجمه

لقاء سويدان تنشر صورا رفقة نجوم الفن

المطربة ساندي انستجرام ساندي أغنية هوب هوب يوتيوب أغنية موقف الفنان دياب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ربنا يستر ويطرح البركة".. نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو