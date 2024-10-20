ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتعلق: "وبعدين بقي في حلاوتي دي"

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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ساندي مجموعة صور لها، مرتدية فستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "وبعدين بقي في حلاوتي دي، أنا بس نسيت دوا النرجسيه.. أعذروني".

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وبعدين كل ثانية تحلوي تاني"، "اخدتي حلاوه الدنيا ليكي لوحدك"، "يا سلام على الشياكة"، "طول عمرك قمر"، "إيه الحلاوة دي ايه الجمال ده"، "يا أزرقاتك يا ساندي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sandy‎‏ (@‏‎sandyofficial‎‏)‎‏

وأطلقت ساندي أغنية "هوب هوب" مؤخرًا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتستعد الفنانة ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان "موقف"، تشترك في غنائها مع الفنان دياب.

وأغنية "موقف" من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، إخراج ساندي.

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