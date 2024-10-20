نانسي عجرم تستعيد ذكريات عائلتها في لبنان وتعلق: "حبنا لك لا يتزعزع"

كتب - معتز عباس:

استعادت المطربة نانسي عجرم ذكرياتها مع أسرته في لبنان، تزامنا مع الأحداث الصعبة التي تمر بها البلاد، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على العديد من المدن اللبنانية.

ونشرت نانسي صورة مع أسرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "في أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة.. لبنان حبنا لك لا يتزعزع".

أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "جولة المملكة" في شهر أغسطس الماضي وسط حضور جماهيري ضخم، قدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن أخر ما طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هي أغنية بعنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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