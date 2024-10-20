نادين نجيم عن حلقتها مع "صاحبة السعادة": "اتصورت من شهر وبحب فقرة الأكل المصري"

كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة قناة "DMC"، ومن المقرر عرضها غدًا الاثنين 21 أكتوبر.

وشوقت نادين متابعيها للحلقة، ونشرت البرومو الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني غداً الاثنين ببرنامج صاحبة السعادة الساعة ١١ مساءً على قناة DMC، مع الرائعة إسعاد يونس أتمنى تعجبكم ونغيّر جو مع بعض وكتير بحب فقرة الأكل المصري، ملاحظة صغيرة الحلقة اتصورت من شهر بمصر، شكرًا".

يذكر أن أخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، وإخراج فيليب أسمر.

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