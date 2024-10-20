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اليوم.. مصطفى هريدي يستقبل عزاء والده بمسجد المشير طنطاوي

02:03 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الفنان مصطفى هريدي

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كتبت- نوران أسامة:

يستقبل الفنان مصطفى هريدي، العزاء في والده عبداللطيف هريدي، اليوم الأحد 20 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة المغرب.

وأعلن "هريدي" الوفاة وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن أخر أعمال الفنان مصطفى هريدي مسلسل "طير بينا يا قلبي"، وشاركه البطولة: ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيي الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبدالعزيز، إسماعيل فرغلي، ليلى حسين، إبرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، محمد العمروسي، ريهام محيي، سالي حماد، عبدالرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمي، عمرو يوسف.

مصطفى هريدي

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مصطفى هريدي عبداللطيف هريدي مسجد المشير طنطاوي
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