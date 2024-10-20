فيدرا تعلق على واقعة تعذيب الكلاب بكلية الطب البيطري: "عيب وحرام"

كتب- مصطفى حمزة:

طالبت الفنانة فيدرا، بإقالة عميدة كلية الطب البيطري، مؤكدة أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الحيوانات في الكلية تخالف ميثاق الشرف والقسم الذي يقسم به طلاب الكلية.

الفنانة فيدرا، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها في مواقع "إنستجرام" و"إكس"، تحت عنوان إقالة عميدة كلية الطب البيطري، قامت بقراءة القسم الخاص بطلبة الكلية .

وقالت فيدرا، عقب قراءة القسم: "ده القسم، اللي بيقولوه طلبة كلية الطب البيطري، مش عارفة هل هما يعرفوا معناه، ولا ميعرفوش، ولا عارفين ومطنشين؟، لإن ده قسم وميثاق شرف".

وتابعت: "كلكم طبعا عارفين، ما يحدث في كلية الطب البيطري، من لا مبالاة وعدم رحمة وتعذيب للحيوانات، هل هم مدركين معنى القسم بتاعهم، طبعا شفتم الصور والفيديوهات اللي طالعة من عندهم، عيب قوي، عيب وحرام".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تداول فيديوهات لكلاب مقيدة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الأمر الذي أثار غضب كثيرين، وطالبوا بالتحقيق في واقعة تعذيب الكلاب.