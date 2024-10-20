بالصور| عرض فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" في مهرجان لندن السينمائي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- منى الموجي:

حظيّ فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس باستقبال حافل من الجمهور والنقاد عقب عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي، في عرضين كاملي العدد.

شكرًا لأنك تحلم معنا، وهو أخر فيلم فلسطيني تم تصويره داخل الضفة الغربية، انطلق عرضه الافتتاحي بحضور كل من المخرجة ليلى عباس والمنتجة روشاناك بيهيشت نيدجاد والممثلين ياسمين المصري وآدم خطار، وعلاء كركوتي وماهر دياب الشريكين المؤسسين في شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الصحافة والشخصيات العامة.

الفيلم يشارك أيضا في مهرجان الجونة السينمائي الذي يبدأ في 24 أكتوبر، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما يشارك بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولى باليونان ضمن مسابقة Meet The Neighbors+.

يتابع الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان.

الفيلم إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك بين شركة August Films لحنا عطالله ورزوانا كامل، وشركة In Good Company Films لروشاناك بيهيشت نيدجاد، مع شركتي MAD Solutions وLagoonie Film Production كمنتجين مشاركين.