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"للأرامل والمطلقات".. تفاصيل مشروع وفاء عامر

12:53 م الأحد 20 أكتوبر 2024

وفاء عامر

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كتب- مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة وفاء عامر، لإقامة مشروع خاص بالأرامل والمطلقات، مؤكدة أن حبها للعمل هو الذي شجعها على التجربة.

الفنانة وفاء عامر، في تصريحات لبرنامج "أنا وهو وهي" الذي يعرض عبر قناة "صدى البلد"، كشفت تفاصيل مشروعها.

وقالت وفاء: "أنا مبحبش أقعد دقيقة من غير شغل ولو ده حصل أنهار".

وأضافت: "هاعمل مشروع طبخ أكل من البيت وهشغل فيه الأرامل والمطلقات، هاعمل المشروع مش هيشتغل فيه حد قادر دي وظيفتي، مش إني أفن بس أنا أفن إزاي نخرج من أزمة، أنا مبحبش اللي قاعدين".

الفنانة وفاء عامر، تشارك حاليا في تصوير مسلسل يحمل عنوان "غموض".

وفاء عامر مشروع وفاء عامر الأرامل والمطلقات
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