لقاء سويدان تنشر صورا رفقة نجوم الفن

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، صورًا تجمعها بعدد من نجوم الفن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور النجوم: جومانا مراد، وخالد سليم، وإنجي علي، وعماد زيادة، والمنتجة مها سليم ،وغيرهم، وعلقت لقاء على الصور: "أحلى صحاب".

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان عرض لها مؤخرًا مسلسل "الوصفة السحرية"، وتدور أحداثه حول المشاكل الزوجية.

ويشارك في بطولة المسلسل شيري عادل وهيدي كرم وعمر الشناوي ولقاء سويدان للمخرج خيري سالم.

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