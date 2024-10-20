ماجد المهندس يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في كاليفورنيا

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان ماجد المهندس رسالة لجمهوره بعد حفله الأخير في كاليفورنيا.

ونشر المهندس مقطع فيديو من الحفل من خلال حسابه بموقع "إكس"، وكتب: "شكرًا من القلب لجمهور كاليفورنيا الأكثر من رائع، جمهوري الحبيب في كل مكان أنتم سبب سعادتي، والشكر للمبدعين".

من جانب آخر، كان ماجد المهندس طرح مؤخرًا، أغنية "قولوله لو زعلان" من فيلم جوازة توكسيك، كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر.

شكرا من القلب لجمهور #كاليفورنيا الاكثر من رائع ، جمهوري الحبيب في كل مكان انتم سبب سعادتي ❤️🙏🏻والشكر للمبدعين #يوسف_حرب و #ايهاب_ادوار على المجهود الكبير pic.twitter.com/IwynRne8Jn — ماجد المهندس (@majidalmohandis) October 19, 2024

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