بسبب إطلالتها.. سارة سلامة تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة سارة سلامة، تريند محرك البحث "جوجل"، عقب مشاركتها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها وسط الأشجار والأجواء الطبيعية.

ونشرت سارة الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، قمر، الحلوة، زي العسل، جميلة يا سارة، وبعدين في الحلاوة دي".

يذكر أن سارة سلامة تشارك في مسلسل "نقطة سوداء" بطولة الفنان أحمد فهمي، الفنانة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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