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أول تعليق من زوجة الشاعر الراحل أحمد علي موسى بعد إقامة العزاء

11:24 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

أحمد علي موسى

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كتب- مصطفى حمزة:

حرصت زوجة الشاعر الراحل أحمد علي موسى، على توجيه رسالة إلى من قدموا لها العزاء، الذي أقيم مساء أمس السبت في مسجد الشرطة.

زوجة الشاعر الراحل، عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، كتبت: "أتقدم بخالص الشكر لكل من واسانا في مصابنا ولا أراكم الله مكروه في عزيز، زوجته مهندسة نيللي خليل، سيف الدين أحمد علي موسي، ياسين أحمد علي موسى".

الشاعر أحمد علي موسى، رحل عن عالمنا أول أمس الجمعة، وأقيم العزاء أمس السبت في مسجد الشرطة، بحضور نخبة من رموز الأغنية، منهم الشاعر مدحت العدل، الملحن عمرو مصطفى، المطرب رامي صبري، الشعراء تامر حسين، خالد تاج الدين، أحمد المالكي، ومحمد البوغة، والملحن مدين، والمطربة ياسمين نيازي.

وحضر العزاء أيضا: المنتج حمدي بدر، والمطرب محمد شاهين، والملحن هيثم نبيل، والمطرب أبو الليف، والمنتج محسن جابر، الملحن محمد رحيم، والفنانة إيمى سالم .

منشور زوجة الشاعر الراحل

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