"الموضوع بعهدة الأمن".. راغب علامة يكشف حقيقة سيطرة مسلحين على منزل يملكه في بيروت

كتب- مصطفى حمزة:

بدأ المطرب اللبناني راغب علامة، الرد على ما تردد بشأن سيطرة مسلحين على منزل يملكه، في بيروت.

المطرب اللبناني، عبر صفحته في موقع "إكس"، علق على ما يثار، وكتب "يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية أيضاً، صباح اليوم تم تداول مقطع فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى أملكه في منطقة جونية".

وتابع: "والمضحك في الموضوع أن هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين وهو في وسط أكثر منطقة أمنية في جونية، بين أمن الدولة والسراي ومبنى الأمن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى".

راغب أضاف: "لكن الموضوع أصبح بعهدة القضاء وقوى الأمن، وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله إلى القضاء المختص لمحاكمته.. فاقتضى التوضيح".

المطرب راغب علامة، أصدر مؤخرا أغنية بعنوان "بيروت ولا روما"، من كلمات مؤلف أغاني المهرجانات الشعبية فلبينو، وألحان وتوزيع محمد يحيى.