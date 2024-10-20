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رشا مهدي تكشف عن تواجدها في ملعب الأول بارك لمتابعة مباراة النصر السعودي

10:31 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
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    رشا مهدي من مباراة النصر السعودي
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    رشا مهدي في استاد الأول بارك
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    رشا مهدي من كواليس مباراة النصر السعودي
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة رشا مهدي عن تواجدها في ملعب الأول بارك في الرياض لمتابعة مباراة النصر السعودي ونادي الشباب في الدوري السعودي بالمباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة وانتهت بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف.

ونشرت رشا مهدي صور لها من داخل الملعب عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "العالمي، النصر، الأول بارك".

وشاركت الفنانة رشا مهدي خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال التلفزيونية تعاونت خلالها مع أبرز نجوم الدراما منها حكاية مريم من مسلسل "زي القمر ج2" عام 2021، ومسلسل "حكايات جروب العيلة" عام 2022.

يذكر أن آخر مشاركات رشا مهدي كانت بمسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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رشا مهدي انستجرام رشا مهدي الرياض مباراة النصر السعودي والشباب الدوري السعودي
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