"عاري الصدر".. كريم فهمي في أحدث جلسة تصوير وفنان يسأل: "ممكن نوع التان؟"

كتب- مروان الطيب:

خضع الفنان كريم فهمي لجلسة تصوير جديدة نشر صورها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر كريم فهمي بالصور وهو عاري الصدر في جلسة تصوير بين الأبيض والأسود وعلق عليها: "مع انتهاء الصيف، يبدأ العمل"، وحازت جلسة التصوير على إعجاب جمهوره ومتابعيه منهم الفنان محمود الليثي الذي علق مازحًا: "ممكن جمهورك يعرف نوع التان أويل"، والفنانة ياسمين عبد العزيز وعلقت: "موز"، والفنان مصطفى بسيط وعلق: "الفوتوسيشن الجاي هعمله زيك كده بالظبط".

وشارك الفنان كريم فهمي مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والتلفزيونية أبرزها فيلم "السرب" الذي تعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن كريم فهمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب انضمامه لفريق عمل فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة".

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