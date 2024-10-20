"جراحة بتخدير كامل".. الطبيب المعالج لـ أحمد سعد يكشف تطورات حالته الصحية

كتب- مروان الطيب:

كشف الطبيب المعالج للفنان أحمد سعد عن آخر التطورات الصحية بعد إصابته في عظام الفك وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم تامر أمين ويعرض على قناة "النهار".

وأوضح تامر أمين في البرنامج أن الأطباء أكدوا أن هناك تآكل في عظام الفك مع وجود حساسية في الجيوب الأنفية، وأحمد سعد بيعاني من بعض الآلام، وعن اعتذاره عن كل ارتباطاته الفنية خلال الأيام القادمة بما في ذلك " المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.

وعن تطورات أحمد سعد الصحية قال الطبيب المعالج: "الحمد لله انا بطمن الجمهور أن العملية تمت بنجاح تام، وهو كان بيعاني من التهاب وضمور في عظام الفك العلوي وكان مطلوب مننا اننا عشان نعدي العظم المتآكل ده، وعملنا عملية ببنج كلي وكانت حساسة جدًا، وكان معانا فريق جراحة كامل متخصص في نوع العمليات ده لأن النوع ده من العمليات دقيق شوية والجزء اللي كان بيعاني كان قريب جدًا من قاع العين وفي مكان حساس جدًا، والعملية اتعملت خلال الـ 3 الأيام اللي فاتوا وهيحتاج من أسبوع ل 10 أيام للتعافي".

كشفت إدارة مهرجان الموسيقى العربية عن اعتذار أحمد سعد من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، ووقع اختيارها على الفنان تامر عاشور أن يكون بديلًا في حفل أقيم مساء أمس الجمعة في دار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري ضخم.

View this post on Instagram A post shared by Al Nahar (@alnahareg)

ويشارك الفنان أحمد سعد شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد" وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات جادة وعفوية.

يذكر أن أحمد سعد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في المغرب مطلع شهر أكتوبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان "Fun Festival" وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد"، وقدم سعد باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضا:

أحمد حاتم عن فيلم "الملحد": "عمل حساس ومش هعمل حاجة أخجل منها"



