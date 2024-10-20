حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ظافر العابدين يشارك في دراما رمضان 2025، نجوم الفن في حفل خطوبة منة القيعي، وفاة والدة الفنانة مروى اللبنانية، صلاح عبدالله يعلق على كلب الأهرامات، ميار الببلاوي تعلق على جلسة محاكمة الداعية محمد أبو بكر، النجوم في عزاء أحمد علي موسى في الشيخ زايد، أول تعليق من تامر حسني على حالات الإغماء في حفل الإسكندرية، خالد الصاوي يفقد 20 كيلو من وزنه ويحذر من حقن التخسيس، وغيرها من الأخبار.