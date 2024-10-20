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حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب

12:05 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ظافر العابدين يشارك في دراما رمضان 2025، نجوم الفن في حفل خطوبة منة القيعي، وفاة والدة الفنانة مروى اللبنانية، صلاح عبدالله يعلق على كلب الأهرامات، ميار الببلاوي تعلق على جلسة محاكمة الداعية محمد أبو بكر، النجوم في عزاء أحمد علي موسى في الشيخ زايد، أول تعليق من تامر حسني على حالات الإغماء في حفل الإسكندرية، خالد الصاوي يفقد 20 كيلو من وزنه ويحذر من حقن التخسيس، وغيرها من الأخبار.

خالد الصاوي تركي آل الشيخ موسم الرياض تامر حسني حالات الإغماء عزاء أحمد علي موسى ميار الببلاوي الداعية محمد أبو بكر صلاح عبدالله كلب الأهرامات أحمد حاتم مروى اللبنانية حفل خطوبة منة عدلي القيعي نجوم الفن ظافر العابدين

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