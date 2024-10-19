تركي آل الشيخ يقدم التحية للاعب العالمي رافاييل نادال بعد مشاركته في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

وجه المستشار تركي آل الشيخ التحية للاعب التنس الإسباني العالمي رافاييل نادال عقب مشاركته في بطولة "6 Kings Slam" العالمية التي أقيمت لأول مرة في الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تركي صور جمعته باللاعب العالمي عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وعلق: "بطل التنس رافائيل نادال أسطورة الملاعب الترابية، قدم الكثير لمحبي التنس من حول العالم، شكرًا رافائيل".

وشهدت بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام هم 16-17-19 أكتوبر الجاري، عدد من المباريات برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وسط مشاركة نخبة من ألمع لاعبي رياضة التنس حول العالم.

وتصدر المستشار تركي آل الشيخ قائمة موقع "ESPN" الأمريكي العالمي المختص بالألعاب الرياضية مؤخرًا، كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكم والفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط والعالم، وضمت القائمة أشهر الأسماء البارز في عالم الملاكم من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

وكما أشادت المجلة الألمانية "بوكس سبورت" بالمستشار تركي آل الشيخ والتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية وبالأخص في القسم الخاص بالملاكمة والفنون القتالية المختلطة، وإقامة المئات من النزالات التي تجمع بين عدد من أبرز وألمع نجوم الملاكمة حول العالمي والتي تحظى باهتمام عالمي، ووصفته المجلة الألمانية كونه أقوى رجل في الملاكمة بالشرق الأوسط، ونجح في جعل بلاده قبلة للقتال هي الأشهر في أقل من 5 سنوات بأموال طائلة ولكن بمهارة أيضَا.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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