إعلان

مدحت العدل يقدم واجب العزاء في الشاعر الراحل أحمد علي موسى

10:11 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مدحت العدل يقدم واجب العزاء في الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 7 صورة
    مدحت العدل
  • عرض 7 صورة
    مدحت العزاء يشارك في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 7 صورة
    مدحت العدل يصل عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 7 صورة
    مدحت العدل في عزاء أحمد علي موسى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
حرص السيناريست الكبير مدحت العدل على المشاركة في عزاء الشاعر الراحل أحمد علي موسى، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وفور وصوله حرص العدل على تقديم واجب العزاء وكان في استقباله أهل وأصدقاء الشاعر الراحل، إلى جانب الفنان والملحن عمرو مصطفى الذي كان أول الحاضرين واستقبل الوافدين على العزاء بنفسه نظرًا لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعه بالشاعر أحمد علي موسى.

توفي الشاعر أحمد علي موسى يوم الجمعة 18 أكتوبر عن عمر 45 عامًا بعد معاناة من مشاكل قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

اقرأ أيضا:
أحمد حاتم عن فيلم "الملحد": "عمل حساس ومش هعمل حاجة أخجل منها"

مدحت العدل عمرو مصطفى أحمد علي موسى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تركي آل الشيخ يقدم التحية للاعب العالمي رافاييل نادال بعد مشاركته في "موسم الرياض"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو