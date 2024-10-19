مدحت العدل يقدم واجب العزاء في الشاعر الراحل أحمد علي موسى

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص السيناريست الكبير مدحت العدل على المشاركة في عزاء الشاعر الراحل أحمد علي موسى، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وفور وصوله حرص العدل على تقديم واجب العزاء وكان في استقباله أهل وأصدقاء الشاعر الراحل، إلى جانب الفنان والملحن عمرو مصطفى الذي كان أول الحاضرين واستقبل الوافدين على العزاء بنفسه نظرًا لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعه بالشاعر أحمد علي موسى.

توفي الشاعر أحمد علي موسى يوم الجمعة 18 أكتوبر عن عمر 45 عامًا بعد معاناة من مشاكل قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

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