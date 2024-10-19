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عمرو مصطفى ومحمد رحيم.. 24 صورة لـ النجوم من عزاء أحمد علي موسى في الشيخ زايد

09:21 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    استقبال الوافدين على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    الفنان عمرو مصطفى
  • عرض 24 صورة
    الفنان والملحن عمرو مصطفى في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    الفنان عمرو مصطفى في عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    استقبال الوافدين على عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    توافد نجوم الفن وشخصيات عامة على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    توافد نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عزاء أحمد علي موسى في مسجد الشرطة
  • عرض 24 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى بحضور نجوم الفن وشخصيات عامة
  • عرض 24 صورة
    عزاء أحمد علي موسى في الشيخ زايد
  • عرض 24 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى في الشيخ زايد
  • عرض 24 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى في مسجد الشرطة
  • عرض 24 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عمرو مصطفى أول الحضور في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عمرو مصطفى في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عمرو مصطفى يستقبل الوافدين على عزاء أحمد علي موسى في الشيخ زايد
  • عرض 24 صورة
    عمرو مصطفى يستقبل الوافدين على عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عمرو مصطفى يشارك في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عمرو مصطفى
  • عرض 24 صورة
    محمد رحيم يصل عزاء الشاعر أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    نجوم الفن في عزاء أحمد علي موسى
  • عرض 24 صورة
    عزاء الشاعر أحمد علي موسى بحضور نجوم الفن
  • عرض 24 صورة
    أهل وأصدقاء أحمد علي موسى يستقبلون الوافدين على العزاء
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
يقام مساء اليوم السبت عزاء الشاعر أحمد علي موسى وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان عمرو مصطفى الذي حرص على الوقوف بجانب أهل وأصدقاء الشاعر الراحل، وكان أول من استقبل الوافدين على العزاء وبدى عليه ملامح الحزن تأثرًا لفراق صديقه، كما تواجد بالعزاء الملحن محمد رحيم.

وتوفي الشاعر أحمد علي موسى يوم الجمعة 18 أكتوبر عن عمر 45 عامًا بعد معاناة من مشاكل قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

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عزاء أحمد علي موسى نجوم الفن محمد رحيم عمرو مصطفى
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