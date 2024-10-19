ميار الببلاوي تعلق على جلسة محاكمة الداعية محمد أبو بكر: "ها ثبت عفتي وشرفي"

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة ميار الببلاوي لجلسة المحاكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الداعية محمد أبو بكر، بعد تعليقه على تصريحاتها المثيرة للجدل في برنامج "العرافة" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

ونشرت ميار الببلاوي منشورا كشفت خلاله استعداداتها لحضور الجلسة المقرر إقامتها غدًا الأحد بالمحكمة الاقتصادية وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وعلقت: "يا رب يا ناصر كل مظلوم يا ولي يا حميد بكرة أول جلسة ليا في المحكمة، وبإذن الله كلى ثقة فى قضاء مصر العادل وقبله ثقتىي في ربي سبحانه، وفي المستشار عبدالله مصور المحامي بتاعي، كفايه دمه الحر وانسانيته واهتمامه ربنا بيحقق لي دعوة امي ربنا يوقفلك ولاد الحلال نحسبك كذلك يا أستاذ عبدالله".

وأضافت: "وكمان ربي هو العدل ودعوة المظلوم يرفعها الله الى عنان السماء ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، ربنا وحده اللي عالم باللي شفته وقاسيته الفترة اللي فاتت انا وابني وزوجي واخواتي، ربنا عالم الالم النفسي والبهدله والمرمطه بين النيابات وتمسكي بحقي لحد ما وصلنا للمحكمة".

وأنهت تعليقها: "وربي مش هيضيع تعبي وعشمي اني اثبت عفتي وشرفي ودموع عيني تجف وارفع راسي وراس ابني يارب نصرك الذي وعدت وما الحكم إلا لله وعند الله تجتمع الخصوم، ولا يضيع حق وراءه مطالب اسالكم الدعاء من قلب كل من يحبني وبالذات اللي بيعرفوني معرفه شخصيه وتعاملوا معايا وعارفين خوفى من ربي واتقائي لأي شبهة حرام بكره هكون في المحكمة بدافع عن شرفي وسمعتي واسمي واسم عيلتى وكرامة ابني وربنا معايا هو حسبي ونعم الوكيل".

انهارت الفنانة ميار الببلاوي من البكاء خلال بث مباشر في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" نهاية شهر أبريل الماضي، وعلقت على تصريحات الداعية محمد أبو بكر بشأن عدد زيجاتها وعلقت: " أنا سكت كتير سكت لأني مؤمنة بحديث الرسول أميتوا الباطل بالسكوت عنه، والباطل لما بيتكلم نقدر نسكته لما مانتكلمش فيه، وأنا تعبت كل ما أعمل حاجة يقولوا عشان التريند".

واستكملت: "لقيت شيخ فاضل اللي أنا بحبه في الله خاض في عرضي وشرفي، هو شيخ جليل وكلنا بنحبه بس قالي انتي جيالي عشان أنا حطيتك على المرجيحة، أصل أنا جيت عليكي جامد على الصفحة بتاعتي وقال عليا باخد كل راجل ليلتين، والموضوع بدأ من حلقة بسمة وهبة، وأنا ابني مابيكلمنيش من ساعة ما الحلقة طلعت، كل الناس عمالة تقطع فيا وفي عرضي وأنا مش عايزة أقولكم كمية المونتاج اللي اتعمل في الحلقة".

وأثارت الفنانة ميار الببلاوي جدلًا خلال حلقتها ببرنامج "العرافة"، خاصة عند حديثها عن طلاقها ١١ مرة من نفس الزوج وهو المرتبط بها حاليا، ونفت أن تكون العودة بينهما تتم بمحلل، كما تحدثت عن رأيها في ارتداء الفنانات الحجاب وخلعه وعلقت: "اللي تلبس الحجاب وتقلعه مرتدة من وجهة نظري".

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